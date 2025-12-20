Prefeitura de Caruaru abre seleção com 250 vagas para área da educação inclusiva; confira vagas

Os profissionais selecionados cumprirão jornada de 40 horas semanais, com salário mensal de R$ 2 mil

Prefeitura de Caruaru. (Divulgação.)

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, anunciou, nesta quinta-feira (18), a abertura de um processo seletivo simplificado para o preenchimento de 250 vagas destinadas ao cargo de professor de apoio escolar. Podem participar candidatos que possuam ensino médio completo e formação continuada na área de Educação Especial ou Inclusiva.

A seleção ocorrerá em fase única, baseada exclusivamente na análise de títulos, considerando os documentos enviados no momento da inscrição. O edital não prevê aplicação de prova escrita nem realização de entrevistas.

As inscrições estarão abertas de 22 de dezembro a 14 de janeiro de 2026 e devem ser feitas apenas pelo Portal de Seleções da Prefeitura de Caruaru.

Vagas

Ao todo, estão disponíveis 250 oportunidades, das quais 217 são destinadas à ampla concorrência, 13 reservadas a pessoas com deficiência (PCDs) e 20 voltadas a candidatos negros.

Os profissionais selecionados cumprirão jornada de 40 horas semanais, com salário mensal de R$ 2 mil. As oportunidades estão distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros.

Conforme as regras do certame, é obrigatória a comprovação de formação continuada com, no mínimo, 180 horas em Educação Especial e/ou Inclusiva, sendo aceitos apenas cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O edital na íntegra está disponível no Portal de Seleções, na seção “Seleções”. A divulgação do resultado preliminar está prevista para 26 de janeiro de 2026, enquanto o resultado final deve ser publicado em 2 de fevereiro.