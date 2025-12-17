Linha de ônibus tem itinerário alterado com implantação de binário em Cajueiro Seco

Sistema de circulação de veículos no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, passará por mudanças. (Foto: Divulgação/Conscórcio Grande Recife)

O sistema de circulação de veículos no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, passará por mudanças a partir desta quinta-feira (18) com a implantação do binário Iati/Calumbi, iniciativa da Prefeitura do município. Em razão da alteração viária, o Grande Recife Consórcio de Transporte informou que haverá mudança no itinerário da linha 163 – Cajueiro Seco (Circular).

De acordo com o consórcio, a linha, que atende áreas como a Rua Santa Helena e o bairro Jardim Piedade, terá o percurso ajustado para se adequar ao novo sistema de tráfego. No sentido Cajueiro Seco/Jardim Piedade, após passar pela Rua Iati, os ônibus seguirão pelas ruas Santa Helena e Nossa Senhora Aparecida, realizando a conversão à direita na Rua do Canal, na Marginal Oeste.

Já no sentido Jardim Piedade/Cajueiro Seco, a partir da Rua São Sebastião, os coletivos farão a conversão à direita na Avenida José de Souza Rodovalho, Marginal Leste do Canal, acessando a Rua Calumbi e seguindo em direção à Praça Vereador Joaquim Carneiro.

Ainda segundo o Grande Recife, a implantação do binário implicará na desativação de três paradas de ônibus e no remanejamento de outros oito pontos de embarque e desembarque ao longo do trajeto da linha. A orientação é para que os usuários fiquem atentos à nova sinalização viária instalada na área.

Em caso de dúvidas ou para registro de reclamações, os passageiros podem entrar em contato com a Ouvidoria do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) pelo telefone (81) 3182-5510 ou por meio do site oficial do Grande Recife.