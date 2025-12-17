Pescador é preso por suspeita de abuso sexual contra filha de 15 anos, em Igarassu

Segundo a polícia, os abusos ocorreram ao longo de dois anos e tiveram início quando a adolescente tinha 13 anos; o caso aconteceu no município de Igarassu, na Região Metropolitana no Recife

PCPE (Arquivo/DP)

Um pescador de 50 anos foi preso, preventivamente, suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 15 anos, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Os abusos teriam tido início há dois anos

De acordo com a Polícia Civil, os abusos ocorreram ao longo de dois anos. As apurações indicam que o suspeito aproveitava o momento em que a esposa não estava em casa para cometer os atos sexuais contra a adolescente.

Segundo o Delegado Rômulo Aires, titular da delegacia de Igarassu, o caso veio à tona após uma irmã da vítima perceber mudanças em seu comportamento dentro de casa. Durante uma conversa, a adolescente revelou que vinha sofrendo abusos por parte do pai.

Após fazer o registro do boletim de ocorrência, a adolescente foi encaminhada ao atendimento da rede de proteção e, posteriormente, ao Instituto de Medicina Legal (IML) onde passou por exames.

Segundo relatos da vítima, o pai mantinha uma arma de fogo na residência, o que aumentava o medo de ficar a sós com ele. Diante da informação, a PCPE representou à Justiça por um mandado de busca e apreensão no imóvel, além da prisão preventiva do suspeito.

A ação foi cumprida na última quinta-feira (11). Ainda segundo a corporação, o homem não apresentou resistência e a arma citada foi localizada e apreendida.

No decorrer das apurações, a PCPE obteve a informação de que uma outra filha do investigado, também pode ter sido vítima de abusos sexuais. Um novo inquérito foi instaurado para apurar essa situação.

