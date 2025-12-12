Homem é preso suspeito de estuprar enteada autista em Caruaru

De acordo com a vítima, os abusos foram cometidos dentro da própria casa, no bairro do Chique Chique, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem, de 33 anos, foi preso no bairro Chique Chique, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, suspeito de estuprar a enteada autista, uma adolescente de 15 anos. De acordo com a Delegacia da Mulher do município, os abusos começaram quando a vítima tinha 13 anos.

A prisão foi cumprida por equipes da Delegacia da Mulher de Caruaru, sob a coordenação da delegada Érica Feitosa. O suspeito foi localizado na residência onde vivia com a vítima e a família.

Segundo informações repassadas pela polícia, a adolescente é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), possui dificuldades de comunicação e apresenta outros diagnósticos, entre eles Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Esses fatores aumentavam sua condição de vulnerabilidade.

Ainda assim, ela conseguiu relatar que os abusos ocorriam dentro da casa, muitas vezes durante a madrugada, enquanto os demais familiares dormiam.

A adolescente informou ainda que os primeiros contatos ocorreram como aproximações que ela interpretava como carinho, mas que acabaram evoluindo para abuso sexual. Após não suportar mais a situação, a vítima contou o que vinha acontecendo à família, que procurou imediatamente a polícia.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou o cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito, por meio da Delegacia da Mulher de Caruaru. Ele foi autuado por estupro de vulnerável.

"Ele foi encaminhado a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Em seguida ficou à disposição da justiça", relatou a corporação.