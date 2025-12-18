Catende abre concurso público com salários de até R$ 4,3 mil

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

A Prefeitura de Catende, na Mata Sul pernambucana, abriu um novo concurso público para reforçar o quadro de servidores da administração municipal. Ao todo, estão sendo ofertadas 134 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, contemplando funções que exigem escolaridade do ensino fundamental ao nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 4.367,62.

Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de janeiro de 2026, por meio do site do Instituto IEP, banca responsável pela organização do certame. Conforme o edital, a carga horária dos cargos varia entre 20 e 40 horas semanais, a depender da função exercida. A aplicação das provas objetivas está prevista para 1º de março de 2026.

Entre as oportunidades destinadas a candidatos com ensino fundamental, o edital contempla funções operacionais como auxiliar de serviços diversos, coveiro, cozinheiro e merendeiro. Para essas atividades, a remuneração é de R$ 1.525,60, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, nos termos da legislação vigente.

No grupo de cargos que exigem ensino médio, o concurso oferece vagas para auxiliar administrativo, agente de contratação, eletricista, guarda municipal, motorista e operador de máquinas pesadas. Os salários podem variar de acordo com a atribuição e os requisitos específicos, chegando a R$ 3.500,00. Para o cargo de guarda municipal, o edital prevê a realização de curso de formação como etapa complementar.

Há ainda vagas para profissionais de nível técnico, incluindo técnico em enfermagem plantonista e técnico em análises clínicas. Nesses casos, é exigida a comprovação de formação técnica e registro no respectivo conselho profissional, com vencimentos definidos conforme a legislação aplicada a cada categoria.

As funções de nível superior abrangem áreas administrativas, sociais, da saúde e da educação. O edital lista cargos como advogado, analista de controle interno, assistente social, biomédico, contador, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, médico veterinário, além de docentes. Os salários iniciais variam entre R$ 2.500,00 e R$ 4.367,62.

Na educação, o concurso contempla vagas para professores da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental e de disciplinas específicas, como ciências, letras, educação física, geografia, história e matemática. Para esses cargos, além da prova objetiva, os candidatos também serão submetidos à avaliação de títulos.

O cronograma do concurso estabelece que os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitos nos dias 16 e 17 de dezembro, enquanto o pagamento da taxa deve ser efetuado até 6 de janeiro. Todas as regras, etapas e exigências do certame estão detalhadas no edital disponível no site da banca organizadora.