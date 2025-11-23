° / °
Caruaru abre concurso público com 50 vagas para assistente social e psicólogo

As inscrições começam nesta segunda-feira (24); a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salário de R$ 2,1 mil

Raianne Romão

Publicado: 23/11/2025 às 10:43

Prefeitura de Caruaru./Divulgação

Prefeitura de Caruaru. (Divulgação)

A Prefeitura de Caruaru abriu, nesta segunda-feira (24), as inscrições para o concurso público que oferece 50 vagas efetivas para os cargos de assistente social e psicólogo da rede municipal.

Ao todo, são 30 vagas para assistente social, sendo 26 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência (PcD) e 2 para pessoas negras. Para psicólogo, são 20 vagas: 17 destinadas à ampla concorrência, 1 para PcD e 2 para pessoas negras. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salário de R$ 2,1 mil.

Para participar, é necessário possuir ensino superior completo na área e registro no respectivo conselho profissional.

Atribuições dos cargos

Para os cargos de assistente social, as atribuições previstas são: cadastramento de comunidades, participação em oficinas educativas e elaboração de projetos sociais relacionados à implantação de infraestrutura e conjuntos habitacionais.

Já para os psicólogos, as atividades incluem a realização de psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições pessoais de servidores.

Cronograma do concurso

  • Inscrições pela internet: 24/11/2025 a 05/01/2026
  • Data limite para pagamento da taxa: 06/01/2026
  • Verificação do deferimento da inscrição: 08/01/2026
  • Pedido de isenção da taxa: 24 a 28/11/2025
  • Divulgação da relação de PcD e condições especiais: 16/01/2026
  • Provas objetivas e dissertativas: 08/02/2026
  • Resultado parcial (notas das provas objetivas) e síntese dos recursos: 09/03/2026
  • Envio dos títulos para candidatos aprovados nas provas objetivas: 23 a 25/03/2026
  • Resultado das provas dissertativas e de títulos: 22/04/2026
  • Recursos contra os resultados das provas dissertativas e de títulos: 23 e 24/04/2026
  • Divulgação do resultado das provas dissertativas e de títulos: 22/04/26

