Caruaru abre concurso público com 50 vagas para assistente social e psicólogo
As inscrições começam nesta segunda-feira (24); a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salário de R$ 2,1 mil
Publicado: 23/11/2025 às 10:43
Prefeitura de Caruaru. (Divulgação)
A Prefeitura de Caruaru abriu, nesta segunda-feira (24), as inscrições para o concurso público que oferece 50 vagas efetivas para os cargos de assistente social e psicólogo da rede municipal.
Ao todo, são 30 vagas para assistente social, sendo 26 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência (PcD) e 2 para pessoas negras. Para psicólogo, são 20 vagas: 17 destinadas à ampla concorrência, 1 para PcD e 2 para pessoas negras. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salário de R$ 2,1 mil.
Para participar, é necessário possuir ensino superior completo na área e registro no respectivo conselho profissional.
Atribuições dos cargos
Para os cargos de assistente social, as atribuições previstas são: cadastramento de comunidades, participação em oficinas educativas e elaboração de projetos sociais relacionados à implantação de infraestrutura e conjuntos habitacionais.
Já para os psicólogos, as atividades incluem a realização de psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições pessoais de servidores.
Cronograma do concurso
- Inscrições pela internet: 24/11/2025 a 05/01/2026
- Data limite para pagamento da taxa: 06/01/2026
- Verificação do deferimento da inscrição: 08/01/2026
- Pedido de isenção da taxa: 24 a 28/11/2025
- Divulgação da relação de PcD e condições especiais: 16/01/2026
- Provas objetivas e dissertativas: 08/02/2026
- Resultado parcial (notas das provas objetivas) e síntese dos recursos: 09/03/2026
- Envio dos títulos para candidatos aprovados nas provas objetivas: 23 a 25/03/2026
- Resultado das provas dissertativas e de títulos: 22/04/2026
- Recursos contra os resultados das provas dissertativas e de títulos: 23 e 24/04/2026
- Divulgação do resultado das provas dissertativas e de títulos: 22/04/26