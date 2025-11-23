Caruaru abre concurso público com 50 vagas para assistente social e psicólogo

As inscrições começam nesta segunda-feira (24); a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salário de R$ 2,1 mil

Prefeitura de Caruaru. (Divulgação)

A Prefeitura de Caruaru abriu, nesta segunda-feira (24), as inscrições para o concurso público que oferece 50 vagas efetivas para os cargos de assistente social e psicólogo da rede municipal.

Ao todo, são 30 vagas para assistente social, sendo 26 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência (PcD) e 2 para pessoas negras. Para psicólogo, são 20 vagas: 17 destinadas à ampla concorrência, 1 para PcD e 2 para pessoas negras. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salário de R$ 2,1 mil.

Para participar, é necessário possuir ensino superior completo na área e registro no respectivo conselho profissional.

Atribuições dos cargos

Para os cargos de assistente social, as atribuições previstas são: cadastramento de comunidades, participação em oficinas educativas e elaboração de projetos sociais relacionados à implantação de infraestrutura e conjuntos habitacionais.

Já para os psicólogos, as atividades incluem a realização de psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições pessoais de servidores.

Cronograma do concurso