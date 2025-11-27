Inscrições do Concurso Público Unificado (CPU) serão prorrogadas até este domingo (30)

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

As inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE), promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração (SAD), foram prorrogadas até este domingo (30). O novo prazo será publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28).

As provas serão realizadas nos dias 18 e 25 de janeiro de 2026, em 10 municípios. Para participar, os interessados poderão acessar o site da Fundação Carlos Chagas (http://www.concursosfcc.com.br) e conferir todas as informações do certame, que oferta 462 vagas para nove órgãos, em cargos ou especialidades de níveis Médio e Superior.

Os candidatos poderão concorrer para até três cargos, um de cada bloco (graduação específica de nível superior, qualquer área de formação de nível superior e nível médio). Para a realização das provas, cada grupo terá seu dia e turno específico. O certame oferta vagas para analistas de regulação dos serviços públicos delegados, analistas em gestão ambiental, gestores governamentais, analistas em gestão de tecnologia da informação e comunicação, entre outras oportunidades. As remunerações variam de R$ 2.189,17 até R$ 11.359,85.

O CPU-PE terá aplicação simultânea das provas nos municípios de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro, podendo o candidato escolher onde fará a prova. Para conferir mais detalhes relacionados às vagas, cotas raciais e para pessoas com deficiência, remunerações, conteúdo programático, além de demais informações, entre no site da Fundação Carlos Chagas (http://www.concursosfcc.com.br/) e confira o edital.