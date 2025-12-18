Receita Federal doa quase R$ 300 mil em mercadorias para Campanha Papai Noel dos Correios

Doação ocorreu no Porto de Suape e inclui brinquedos e acessórios destinados à campanha natalina

Entrega foi realizada no Porto de Suape, em Pernambuco, com retirada dos itens pelos Correios (Divulgação)

A 4ª Região Fiscal da Receita Federal realizou, nesta quinta-feira (18), a doação de mercadorias avaliadas em R$ 298.323,35 para a Campanha Papai Noel dos Correios. A entrega foi feita no Porto de Suape, em Pernambuco, e os itens foram recolhidos pelos Correios, que ficarão responsáveis pela logística e pela distribuição das doações.

Os produtos doados incluem brinquedos e acessórios apreendidos pela Receita Federal e posteriormente regularizados para destinação social. A ação faz parte de uma iniciativa nacional do órgão, que mobiliza diferentes regiões fiscais para o repasse de mercadorias a projetos sociais e campanhas de interesse público.

A 4ª Região Fiscal, que abrange os estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, destinou os itens para atender crianças beneficiadas pela campanha neste fim de ano.

A Campanha Papai Noel dos Correios ocorre anualmente e envolve a participação de servidores públicos, voluntários e instituições parceiras. A iniciativa tem como foco o atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social, por meio da arrecadação e entrega de presentes solicitados em cartas enviadas aos Correios.