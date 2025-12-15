° / °
Show em que Zezé Di Camargo receberia R$ 500 mil com verba federal é cancelado após polêmica

Cantor realizou uma live no Instagram e criticou decisão do SBT de convidar o presidente Lula (PT) para lançamento de canal. Ele receberia valor de meio milhão por apresentação em Pernambuco em janeiro

Adelmo Lucena

Publicado: 15/12/2025 às 22:39

Cantor Zezé Di Camargo faria show em São José do Egito/Foto: Lana Pinho/Divulgação

Cantor Zezé Di Camargo faria show em São José do Egito (Foto: Lana Pinho/Divulgação)

Após o Diario de Pernambuco noticiar que o cantor Zezé Di Camargo se apresentaria na Festa de Reis de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, com recursos do governo federal, a Prefeitura do município decidiu cancelar o show. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira (15) pelo prefeito Fredson Brito, menos de 24 horas depois de o artista romper com o SBT e criticar a emissora pela participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de lançamento do canal SBT News.

Em nota oficial, o prefeito afirmou que não aceita que o município seja colocado “no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja - seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área”. Segundo o gestor, a “cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores” da população local.

“Por esse motivo, e com o único objetivo de proteger São José do Egito e sua população, tomei a decisão administrativa de encerrar o contrato com o cantor Zezé Di Camargo”, diz a nota divulgada pela Prefeitura.

O comunicado reforça ainda que a cidade “não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações. São José do Egito merece respeito. Merece ser lembrada pela força do seu povo, pela sua cultura e pela sua história - e assim continuará sendo”.

Entenda o caso

Zezé Di Camargo tinha uma apresentação prevista em São José do Egito, com cachê pago com recursos federais, durante a tradicional Festa de Reis do município, marcada para o dia 4 de janeiro de 2026. O valor do contrato era de R$ 500 mil.

O acordo firmado entre a Prefeitura e a produtora do artista foi realizado por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista em lei para casos específicos, com o objetivo de atender à programação da Secretaria Municipal de Cultura. No documento, consta que o pagamento do cachê seria feito com diferentes fontes de recursos, incluindo verba federal repassada ao município.

O contrato previa que o show teria duração mínima de 1h30, em praça pública, com pagamento dividido em duas parcelas de R$ 250 mil. As despesas seriam custeadas com recursos federais previstos no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude para os exercícios de 2025 e 2026.

A repercussão do caso ganhou força após o cantor publicar, na madrugada desta segunda-feira (15), um vídeo nas redes sociais em que pediu ao SBT que não exibisse o especial de Natal gravado por ele para a emissora, previsto para ir ao ar no dia 17 de dezembro.

O posicionamento ocorreu após Zezé acompanhar a cerimônia de lançamento do SBT News, realizada na sexta-feira (12), que contou com a presença do presidente Lula, ministros do governo federal, integrantes do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. No vídeo, o artista afirmou que o evento não reflete suas convicções pessoais e criticou o que considera uma mudança na linha editorial da emissora após a morte de Silvio Santos, fundador do SBT, em 2024.

Segundo Zezé, as decisões da atual gestão do canal, comandada pelas filhas do empresário, seriam diferentes daquelas que, em sua avaliação, eram defendidas por Silvio Santos. O cantor também declarou que não deseja associar sua imagem ao momento vivido pela emissora e fez críticas mais duras à linha adotada após o evento.

Em resposta, o SBT divulgou uma nota nas redes sociais, sem citar diretamente o nome do artista, afirmando que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

