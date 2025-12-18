O sinistro aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (17), na BR-423, na Serra dos Ventos, no município de Saloá; As vítimas fatais foram um empresário e suas esposa. A filha do casal que também estava no veículo foi encaminhada a um hospital regional

Empresário de Águas Belas, no Agreste, e esposa morrem em acidente entre caminhonete e carreta na BR-423 (Ascom/PRF)

Um empresário, dono de uma rede de supermercados em Águas Belas, e a esposa morreram após um grave acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (17), na BR-423, na Serra dos Ventos, no município de Saloá, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Marcello Leandro, de 47 anos. Ele estava acompanhado da esposa, Jamiles Silva, e da filha adolescente do casal, de 14 anos, que ficou ferida.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu no km 134 da rodovia. As apurações iniciais indicam que a família seguia pela pista em uma caminhonete quando uma carreta invadiu a contramão. Com o impacto, os veículos saíram da pista e a carreta tombou sobre o outro automóvel.

Ainda segundo a PRF, o casal ficou preso às ferragens e, devido à gravidade dos ferimentos, morreu ainda no local. A filha do casal e o condutor da carreta foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Regional Dom Moura. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

O resgate dos corpos foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Em seguida, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do acidente”, informou a corporação.

