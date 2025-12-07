Policiais apreendem oito celulares dentro de quentinhas no Presídio de Igarassu

Celulares apreendidos no Presídio de Igarassu (Foto: Divulgação/SEAP)

Policiais penais apreenderam oito celulares durante revista de visitantes no Presídio de Igarassu, neste sábado (6). Além dos aparelhos, foram encontrados cinco displays de celular, quatro fontes de energia e cinco cabos USB. O material estava escondido em alimentos levados em quentinhas.

A visitante responsável pelo transporte dos objetos foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais. Também foram adotadas medidas administrativas internas relacionadas ao preso que receberia os itens.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE), o trabalho de fiscalização tem evitado a entrada de ilícitos no sistema prisional. Entre outubro e janeiro de 2025, quase 45 quilos de drogas foram barrados pelas equipes de segurança nas unidades do estado.