O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (16), no bairro do Cordeiros, na Zona Oeste do Recife

Vídeo: comissário aposentado reage a assalto e atira em suspeito no Cordeiro (Reprodução/redes sociais)

Vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um comissário aposentado da Polícia Civil reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um suspeito na manhã desta terça-feira (16), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Imagens mostram o suspeito atravessando a rua e abordando o comissário. Em seguida, ele toma as chaves do carro e entra no veículo para fugir.

O comissário reagiu e efetuou pelo menos três disparos contra o envolvido enquanto tentava ligar o carro. Após ser baleado, o suspeito sai correndo e, em seguida, efetua disparos contra a vítima.

Após a ação, o suspeito foi localizado e socorrido para uma unidade hospitalar, onde permanece sob custódia policial. Depois de receber alta médica, ele será encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Com o homem, a polícia apreendeu uma arma de fogo e munições.