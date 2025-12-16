Mulher é presa após depredar presépio em frente à Prefeitura de Igarassu

Caso aconteceu durante a madrugada e foi registrado por câmeras de segurança

Mulher foi flagrada depredando de coração natalina (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada desta segunda-feira (15) por depredar o presépio montado em frente à Prefeitura de Igarassu, na Praça da Bandeira. A estrutura havia sido instalada pela gestão municipal em celebração ao período natalino, cuja programação foi aberta no sábado (13).

A ação foi registrada por câmeras de segurança do local. As imagens mostram a suspeita danificando elementos do presépio, considerado patrimônio público e parte da decoração natalina do município.

Após o compartilhamento das imagens e a troca de informações entre a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Secretaria Municipal de Defesa Cidadã, agentes da Delegacia de Igarassu localizaram e prenderam a suspeita. Ela foi autuada em flagrante pelos crimes de dano qualificado e resistência e encaminhada à unidade prisional feminina, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela 29ª Circunscrição de Igarassu e que a mulher, de 33 anos, foi conduzida à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

A Secretaria Municipal de Defesa Cidadã ressaltou que a depredação de patrimônio público é crime, previsto no artigo 163 do Código Penal, com pena que pode chegar a três anos de detenção, além de multa.