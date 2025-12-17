Após morte de jovem atacado por leoa, zoológico de João Pessoa anuncia reabertura

A decisão de reabertura do zoológico foi tomada após a conclusão de um plano abrangente que envolveu desde a avaliação das estruturas físicas até a revisão dos procedimentos de manejo dos animais e do atendimento ao público

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Parque da Bica, em João Pessoa (PB). (Arquivo/Secom-JP.)

A Prefeitura de João Pessoa confirmou que o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Parque da Bica, voltará a receber visitantes após a implementação de uma série de mudanças voltadas à segurança e à organização interna. O espaço estava fechado desde um episódio ocorrido no fim de novembro, quando um jovem morreu após entrar irregularmente na área destinada aos leões.

A reabertura está marcada para esta quinta-feira (18), com funcionamento das 9h às 16h. De acordo com o parque, a decisão foi tomada após a conclusão de um plano abrangente que envolveu desde a avaliação das estruturas físicas até a revisão dos procedimentos de manejo dos animais e do atendimento ao público.

Entre as principais ações realizadas estão a inspeção e o reforço de grades, muros e demais barreiras de contenção, além da reformulação dos trajetos permitidos aos visitantes. As equipes que atuam no parque também passaram por capacitações específicas, incluindo treinamento para identificar pessoas em possível situação de sofrimento ou vulnerabilidade psicológica.

O plano de adequações ainda incluiu a atualização das rotinas internas, a criação de protocolos direcionados aos recintos de animais silvestres — com atenção especial aos grandes felinos — e a definição de medidas mais rigorosas para prevenir acessos indevidos. Todo o processo contou com orientações de diferentes órgãos, como o Ministério Público da Paraíba, uma comissão especial da Câmara Municipal, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), a Vigilância Sanitária e a Guarda Civil Metropolitana.

Em relação à leoa Leona, envolvida no ataque, a administração do parque informou que o animal passará a ser acompanhado por um protocolo exclusivo, que prevê monitoramento permanente. Não foi divulgado, no entanto, se ela estará visível ao público no primeiro dia de reabertura.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Relembre o caso

O caso que motivou o fechamento do parque ocorreu no dia 30 de novembro. Na ocasião, Gerson de Melo Machado, de 19 anos, conseguiu ultrapassar uma estrutura de aproximadamente seis metros de altura, transpor grades de segurança e acessar uma árvore que dava acesso ao recinto dos leões. Ele acabou sendo atacado por uma leoa e morreu em decorrência dos ferimentos.

Conhecido na região como “Vaqueirinho de Mangabeira”, o jovem tinha diagnóstico de esquizofrenia e apresentava sintomas psicóticos no período do ocorrido, conforme apontaram laudos periciais solicitados pela Justiça. Registros oficiais e relatos de pessoas próximas indicam que ele passou por diversos acompanhamentos psiquiátricos ao longo da infância e da adolescência, além de ter vivenciado períodos em instituições de ressocialização para menores.