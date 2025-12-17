° / °
Estado da grávida que sofreu acidente após vestido prender na tração da motocicleta é grave, diz HR

O acidente aconteceu durante o retorno de uma confraternização do trabalho na Br 408, no bairro Novo, em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/12/2025 às 08:17

Estado da grávida que sofreu acidente após vestido prender na tração da motocicleta é grave, diz HR /Reprodução/Redes sociais

Segue internada no Hospital da Restauração (HR), em estado grave, a gestante de 21 anos que ficou ferida após sofrer um acidente de motocicleta na BR-408, no bairro Novo, em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. A informação foi repassada pela própria unidade de saúde, na manhã desta quarta-feira (17).

O caso ocorreu no sábado (13), durante o retorno de uma confraternização do trabalho. A vítima, identificada como Thaynná Vitória de Oliveira, estava na garupa da motocicleta quando o vestido que usava se enroscou no sistema de tração do veículo, provocando a queda.

Com o impacto, Thaynná bateu a cabeça no chão. Testemunhas relataram que a jovem não utilizava capacete no momento do acidente.

A gestante foi socorrida inicialmente para a Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, em Carpina e, em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.

