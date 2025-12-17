O acidente aconteceu durante o retorno de uma confraternização do trabalho na Br 408, no bairro Novo, em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco

Estado da grávida que sofreu acidente após vestido prender na tração da motocicleta é grave, diz HR (Reprodução/Redes sociais)

Segue internada no Hospital da Restauração (HR), em estado grave, a gestante de 21 anos que ficou ferida após sofrer um acidente de motocicleta na BR-408, no bairro Novo, em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. A informação foi repassada pela própria unidade de saúde, na manhã desta quarta-feira (17).

O caso ocorreu no sábado (13), durante o retorno de uma confraternização do trabalho. A vítima, identificada como Thaynná Vitória de Oliveira, estava na garupa da motocicleta quando o vestido que usava se enroscou no sistema de tração do veículo, provocando a queda.

Com o impacto, Thaynná bateu a cabeça no chão. Testemunhas relataram que a jovem não utilizava capacete no momento do acidente.

A gestante foi socorrida inicialmente para a Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, em Carpina e, em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.