Jornalista e pesquisador Leidson Ferraz lança livro sobre obra de Vital Santos

(Foto: Romero Accioly/DP)

Prestando homenagem a uma das obras mais significativas do teatro pernambucano, o livro Dramaturgia Vital: O Teatro Popular e Musical do Caruaruense Vital Santos, em dois volumes, escrito pelo jornalista e historiador Leidson Ferraz, tem seu lançamento hoje no salão de festas do Sesc Santo Amaro. O evento contará com a presença da DJ Vibra e ainda apresentará uma cena da peça Auto das Sete Luas de Barro, com a companhia Feira de Teatro Popular, e está marcado para 19h, sendo também uma grande confraternização de vários artistas que integraram a cena teatral do estado.

Doutor em Artes Cênicas pela Unirio e pesquisador apaixonado pelo teatro pernambucano, Leidson se prepara para falar sobre seu objeto de estudo no lançamento e exibir imagens de Vital, com quem trabalhou quando era ator no musical infantojuvenil O Príncipe dos Mares de Olinda contra a Fúria das Águas, em 1998. “Dediquei um capítulo do meu livro Memórias da Cena Pernambucana — 02, de 2006, ao Grupo Feira de Teatro Popular, hoje uma companhia, e já sabia do desejo dele de que suas peças fossem compartilhadas e ganhassem vida pelo Brasil inteiro”, conta o escritor em entrevista ao Diario.

O projeto da publicação nasceu de um sonho, literalmente. No mesmo período em que soube da retomada da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Leidson Ferraz sonhou com Vital pedindo-lhe para fazer um livro e, com o projeto Retomada, lançou a proposta, aprovada em primeiro lugar na categoria “Preservação de Acervos e Memórias”. “Eles conheceram a importância dele e de sua obra gigantesca”, ressalta. “Foi então que, desde dezembro de 2023, venho me dedicando aos livros. Ao longo de dois anos, realizei uma imensa coleta de material. Esses dois volumes fazem parte dessa longa pesquisa, que, evidentemente, envolve também toda a minha trajetória com os personagens da cena. É um projeto muito pessoal para mim.”

Com mais de 800 páginas e cerca de 200 fotografias de acervos e coleções raras, o livro revela como Vital — um dos mais premiados criadores do Nordeste — era um encenador de mão cheia e, nas palavras do próprio autor, capaz de “dominar a plástica das suas montagens de teatro popular e musical como ninguém, aproveitando o potencial de cada intérprete na atuação e no canto”. Entre as peças listadas pela publicação estão Feira de Caruaru, Rua do Lixo, 24, A Árvore dos Mamulengos, Aparição e Vagabundo, Solte o Boi na Rua, No Fim do Beco Há um Bosque, Uma Canção para Othello, As Proezas do Rei Saul nas Terras de Caruaru, entre outras.

O autor se prepara ainda para lançar a obra em Caruaru, nesta quinta-feira, no Palco Teatro Rui Limeira Rosal, do Sesc Caruaru, com a presença do DJ Rudá, da própria Capital do Agreste. Em conversa com a reportagem, Leidson destaca como esse lançamento demonstra a força de Vital como símbolo da arte popular feita com propriedade e sofisticação.

“Ele tinha intimidade com os temas que escolhia. Seu teatro, sempre musical, bem-humorado, poético e crítico, nunca passou despercebido pelos festivais e prêmios nacionais”, enfatiza o jornalista. “Dava orgulho saber que Pernambuco brilhava através de suas criações, sendo algumas delas, digo sem receio, verdadeiras obras-primas. Por isso, minha alegria em poder compartilhar parte de suas invenções para o palco, tanto em termos dramatúrgicos quanto das encenações. Este é o principal objetivo dos dois livros”, conclui, projetando que cada vez mais pessoas da geração atual possam se interessar pelos textos e trazê-los à cena com olhares novos.