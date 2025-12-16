Quem era o advogado que morreu após entrar em confronto com a polícia no Recife

O advogado era alvo de um mandado de busca e apreensão por violência doméstica

Polícia cerca casa de homem que atirou contra policiais que tentavam cumprir mandado no Recife (Marina Torres/DP Foto)

O advogado que morreu baleado após entrar em confronto com policiais, na tarde desta terça-feira (26), em Santo Amaro, Centro do Recife, foi identificado como Fernando Ribeiro da Costa, de 55 anos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o advogado era alvo de um mandado de busca e apreensão por violência doméstica contra uma ex-companheira e atirou contra os policiais que foram à sua casa para cumprir a medida.

Na ação, a polícia buscava apreender a arma de Fernando, que seria usada para ameaçar a mulher.

Segundo a delegada Thayná Barbosa, responsável pela operação, quando o efetivo chegou ao local Fernando já estava exaltado, apontando a arma, uma pistola 9 mm. “Ele dizia que não ia sair e caso o efetivo tentasse se aproximar, continuaria disparando contra a gente”, conta.

Em seguida, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) passaram a atuar no local, com apoio do Corpo de Bombeiros, de negociadores especializados e do irmão do advogado.

Após mais de 2h de negociações, o homem foi retirado em uma maca, por uma saída lateral do prédio, onde foi atendido por uma equipe do Samu. Ele foi ferido gravemente por disparo de arma de fogo. Em nota, o Samu informou que foram realizados procedimentos de reanimação e controle de hemorragias, mas Fernando veio a óbito durante a transferência para uma unidade de saúde.

No Cadastro Nacional de Advogados (CNA), em consulta nominal, consta que Fernando estava com o cadastro suspenso.