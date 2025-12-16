Advogado morre baleado após atirar contra policiais que tentavam cumprir mandado no Recife

Ação ocorreu na tarde desta terça-feira (16), no bairro de Santo Amaro, na área Central do Recife

Polícia cerca casa de homem que atirou contra policiais que tentavam cumprir mandado no Recife (Marina Torres/DP Foto)

Um advogado de 55 anos morreu depois que atirou contra policiais no início da tarde desta terça-feira (16), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Ele era suspeito de ameaçar a ex-companheira com uma arma, alvo da ação policial.

De acordo com as primeira informações, o homem é Fernando Ribeiro da Costa e foi atingido, após troca de tiros com a Polícia.

Segundo relatos, o homem teria reagido à chegada da equipe policial em sua residência e efetuou disparos de arma de fogo. Diante da situação, a área foi isolada e reforços foram acionados.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) passaram a atuar no local, com apoio do Corpo de Bombeiros, de negociadores especializados e do irmão do advogado.

"A gente, a todo momento, foi enfatizar a questão da negociação, o diálogo. Porém, ele se demonstrou irredutível, com falta de diálogo. Em determinado momento, em que a equipe tática se movimentava para poder tomar posição e o negociador, ele começou a efetuar disparos contra o efetivo", detalhou a delegada Thayna Barbosa, do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc).

Por volta das 14h30, houve nova troca de tiros e Fernando foi atingido. De acordo com a delegada, os policiais agiram em legítima defesa. O advogado foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, onde chegou já sem vida.

Segundo o subcomandante do BOPE Rafael Ignacio de Souza, Fernando estava no primeiro andar da residência quando disparou contra os agentes. Pelo menos 11 disparos teriam sido feitos pelo advogado na operação. Ele estava dentro do imóvel quando foi atingido e foi encontrado caído no chão pelos policiais.