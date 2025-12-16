Motorista que atropelou e matou trabalhador em Boa Viagem tem liberdade concedida pela Justiça

Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz, de 19 anos, irá responder em liberdade a acusação de ter atropelado e matado um trabalhador em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em novembro deste ano

Acidente em Boa Viagem matou montador (Foto: Reprodução/Instagram)

A Justiça pernambucana concedeu liberdade ao motorista acusado de atropelar e matar um trabalhador em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no último mês de novembro. A decisão é desta terça (16), segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz, de 19 anos, teve liberdade concedida mediante cumprimento de medidas cautelares.

“Por maioria de votos, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decidiu conceder habeas corpus a Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz, acusado de atropelar e matar Alex Nunes Viana, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife”, divulgou o TJPE.

Gabriel estava preso preventivamente no Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou Gabriel, na última sexta-feira (12), por homicídio duplamente qualificado.

Segundo o TJPE, as medidas impostas a Gabriel incluem: o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, o recolhimento domiciliar das 22h às 6h, e nos dias de folga, além da suspensão imediata da habilitação para dirigir veículo automotor. Ele deve entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em juízo, nas próximas 24 horas.

Gabriel também está proibido de frequentar locais onde sejam comercializadas bebidas alcoólicas e deverá efetuar o pagamento de fiança, cujo valor ainda não foi decidido pelo Juiz do caso.

Relembre o caso

Na madrugada do último dia 29, Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz, de 19 anos, dirigia um carro que invadiu a área onde estava sendo montada uma feira no Segundo Jardim, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e atropelou um trabalhador que montava a estrutura metálica de uma barraca. A vítima foi Alex Nunes Viana, de 25 anos, que morreu no local.

Autuado por homicídio culposo, o motorista confessou que ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir. Ele foi preso preventivamente e estava desde então no Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Denúncia

Na última sexta (12), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou Gabriel por homicídio duplamente qualificado. Segundo a perícia, o acusado conduzia o carro acima de 170 km/h em uma via bloqueada e sinalizada devido à montagem de uma feira. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o carro de Gabriel atinge a estrutura onde Alex trabalhava.

Na denúncia, a promotoria solicitou que Gabriel continuasse preso, e submetido ao Tribunal do Júri, além de ter a carteira de motorista suspensa e seja inapto a voltar a dirigir. Além disso, requer R$ 1 milhão em danos morais para a mãe de Alex e que ela receba pensão até os 70 anos.

Para o promotor Bruno Miquelão Gottardi, que assina a denúncia, Gabriel “ingeriu, de forma livre e consciente, grande quantidade de álcool em curto período de tempo, o que aumentou drasticamente a previsibilidade do crime que seria praticado”.

De acordo com o MPPE, Gabriel possuía carteira provisória para dirigir e, também, mostrou “indiferença e desprezo pela vida alheia” após o crime. Além da morte de Alex, Gabriel é acusado de ter ferido outras duas pessoas. Um outro trabalhador que não foi atingido por ter conseguido se esquivar do carro, e um mototaxista que “teve ferimentos no braço esquerdo e perna esquerda, bem como avarias na motocicleta”, segundo a promotoria.

Por conta disso, Gabriel é denunciado por homicídio por três vezes, sendo um consumado e duas tentado.