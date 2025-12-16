O caso inusitado aconteceu no bairro Rendeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Vídeo mostra "Homem-Aranha" de Caruaru descendo pelo poste com TV roubada (Reprodução/redes sociais)

Câmeras de segurança flagraram um ladrão realizando um roubo no estilo “Homem-Aranha”, ao descer com uma televisão por um poste no bairro Rendeiras, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

As imagens mostram o momento em que o suspeito sai por uma janela do primeiro andar de uma residência carregando uma televisão. Em seguida, ele atravessa uma marquise até alcançar um poste.

Na sequência, o homem se agarra à estrutura do poste enquanto segura a TV com um dos braços e começa a descer.

Após tocar os pés no chão, o suspeito olha para os lados, aparentemente para verificar se alguém presenciou a ação, e foge do local levando o objeto roubado.

