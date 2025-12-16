Mulher é executada a tiros por quatro homens em Petrolina, no Sertão

O caso aconteceu na madrugada de domingo (14), no conjunto Residencial Vivendas ll; a vítima estava na casa de uma amiga, quando quatro homens armados se aproximaram e efetuaram os disparos

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma mulher de 30 anos, identificada como Camila Suely Santos do Nascimento Barros, foi assassinada a tiros na madrugada deste domingo (14), no conjunto Residencial Vivendas II, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à Polícia, Camila estava na casa de uma amiga quando quatro homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra ela. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

A vítima foi atingida por vários tiros e, devido à gravidade dos ferimentos, morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve na área e realizou o isolamento do local para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homicídio está sendo investigado pela 213ª Delegacia Circunscricional de Petrolina. “As investigações já foram iniciadas e seguem em andamento”, informou a corporação.

