Bombeiros salvam bebê de 1 ano e 2 meses engasgado com carne em Gravatá, no Agreste

Corpo de Bombeiros de Gravatá. (Reprodução de vídeo)

Um bebê de 1 ano e 2 meses foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de Gravatá na última sexta-feira (12) após se engasgar com um pedaço de carne. A criança foi levada pelos responsáveis até a unidade da corporação, onde recebeu atendimento imediato.

Nas imagens, é possível ver dois bombeiros correndo para a entrada do local, enquanto outro já estava na parte externa. O mais próximo pegou o bebê e iniciou a manobra de desobstrução assim que percebeu a situação.

Após a terceira tapotagem (técnica que consiste em tapas com a mão em formato de concha), a criança voltou a respirar e começou a chorar, indicando que as vias respiratórias haviam sido liberadas.

O bebê permaneceu sob supervisão no local até que seu quadro se estabilizasse e fosse considerado fora de perigo. De acordo com a corporação, não houve necessidade de encaminhar o bebê a uma unidade hospitalar.

Com informações do G1 Pernambuco.