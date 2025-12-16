Cadeirante é agredido com xícara, socos e tesouradas em Vertentes, no Agreste

O caso aconteceu após vítima e suspeito beberem juntos em uma confraternização no domingo (14), na Rua Manuel Rodrigues dos Santos, em Vertentes, no Agreste de Pernambuco

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Um cadeirante foi agredido com xícara, socos e tesouradas na Rua Manuel Rodrigues dos Santos, no município de Vertentes, no Agreste de Pernambuco, no domingo (14). A vítima foi identificada como Cristiano.

De acordo com o relato da vítima, ele, o agressor identificado como Bruno José e a esposa do suspeito estavam consumindo bebida alcoólica. Após o fim da confraternização, todos teriam ido para suas residências.

Ainda segundo a vítima, em determinado momento, Bruno retornou à casa dele e o agrediu om uma xícara de vidro, causando uma lesão no nariz.

A vítima precisou ser socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital do município, onde receber atendimento médico inicial. Após a liberação, ao chegar novamente em casa, Bruno teria reaparecido e iniciado novas agressões, desta vez com socos e, em seguida, utilizando uma tesoura, desferindo pelo menos três golpes nas costas da vítima.

À Polícia, o motorista da ambulância confirmou que presenciou parte da segunda agressão e tentou intervir, pedindo que o suspeito parasse com os ataques. Depois de ameaçar a vítima, o suspeito deixou o local. Cristiano foi levado novamente ao hospital para um novo atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada, realizou a prisão do suspeito e o conduziu à Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe. O caso foi apresentado ao delegado plantonista, que ouviu a vítima, uma testemunha, o acusado e o condutor da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. Após os procedimentos legais, as partes foram liberadas e retornaram ao município de Vertentes.