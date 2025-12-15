Idoso é ferido com facão após discussão no trânsito na BR-101

Briga de trânsito em Paulista termina com um ferido e intervenção da PRF (Foto: PRF)

Um desentendimento no trânsito terminou com um idoso ferido e um homem detido na tarde desta segunda-feira (15), na BR-101, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A ocorrência foi registrada após uma briga entre motoristas que se envolveram em uma colisão sem vítimas entre dois caminhões.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada por volta das 14h para atender o acidente. No local, os agentes constataram que a discussão evoluiu para agressão física, quando um dos condutores atacou o outro com um facão.

A vítima, um idoso de 77 anos, sofreu cortes no rosto e precisou ser socorrida para o Hospital Miguel Arraes, onde recebeu atendimento médico.

Após as agressões, o suspeito fugiu, mas foi localizado pouco depois em um estabelecimento comercial às margens da rodovia. Ele foi detido pelos policiais rodoviários federais e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, onde o caso foi registrado.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.

