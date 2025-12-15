Em meio à pré-temporada, preparador físico anuncia saída do Santa Cruz

Gustavo Araújo, preparador físico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz sofreu uma baixa em sua comissão técnica durante o período de pré-temporada. O preparador físico, Gustavo Araújo, anunciou sua saída do clube, por meio de suas redes sociais.

Em contato com a reportagem do, o profissional afirmou que a decisão de se desligar do clube foi motivada por uma proposta de outra equipe, além de questões pessoais. Ele também declarou que mantém o desejo de retornar ao clube no futuro, mostrando que a saída não fecha as portas para um possível retorno.

Em sua mensagem de despedida, Gustavo Araújo agradeceu a oportunidade de ter participado do início do processo de reconstrução do Santa Cruz e destacou a grandeza da instituição e de sua torcida. “Hoje é dia de dizer adeus ao Santa Cruz, um gigante de uma torcida apaixonada. Agradeço pela oportunidade de ter feito parte do início da reconstrução dessa instituição, que sem dúvida merece estar figurando entre os maiores clubes brasileiros”, escreveu.

A saída de Gustavo Araújo repercutiu entre membros do clube. O CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, comentou: “Todo sucesso pra você nos próximos desafios”. Já o auxiliar técnico Gabriel Cabo desejou: “Deus abençoe, amigo”, enquanto o preparador de goleiros Marcos Medeiros elogiou o profissional: “Sucesso na caminhada, grande guerreiro, com certeza um dos maiores da área de preparação física do Brasil e do mundo”.

Gustavo Araújo chegou ao Tricolor do Arruda em abril, juntamente com o técnico Marcelo Cabo, e integrava a comissão técnica responsável pela preparação da equipe para a temporada 2026. Até o momento, o clube não informou se pretende contratar um substituto ou se a função será assumida por um profissional do próprio quadro.

A mudança ocorre em um momento importante do planejamento do Santa Cruz, que segue em preparação visando as competições do calendário da próxima temporada.

