Mulher morre após ser arremessada da garupa de moto no Grande Recife

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 30 anos, morreu após ser arremessada da garupa de uma moto em um acidente de trânsito na Avenida Cláudio Gueiros Leite, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na noite deste sábado (13). A vítima foi identificada como Rayane Gomes.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente. De acordo com o vídeo, a motocicleta se choca violentamente contra um carro preto que entra na contramão para entrar em uma rua à esquerda. O motociclista e a passageira são arremessados com o impacto. Ela morreu na hora.

De acordo com Gessica Gomes, 26, irmã da vítima, Rayane voltava de uma festa em uma moto por aplicativo quando sofreu o acidente. Segundo ela, o condutor da motocicleta foi socorrido e teve a perna quebrada, já o motorista do carro foi liberado após ser ouvido na delegacia.

Ela afirmou que a família irá contratar advogado e "buscar justiça" por Rayane. O corpo da mulher será velado no Cemitério de Santo Amaro a partir das 14h, e o enterro está marcado para às 16h deste domingo (14).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o acidente foi registrado na 8ª Delegacia Seccional de Paulista. A corporação informou, também, que um inquérito foi instaurado e as investigações estão em andamento.