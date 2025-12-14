Acidente com moto aquática deixa ferido em praia do Grande Recife

O homem foi arremessado após colidir com um banco de areia (Foto: Reprodução)

Um homem de 55 anos foi arremessado de uma moto aquática, entre a Coroa do Avião e a Praia de Mangue Seco, em Igarassu, no Grande Recife, na tarde desse sábado (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava ferimentos no rosto e edema no ombro esquerdo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente. De acordo com o vídeo, ele pilotava a moto próximo a uma área de bancos de areia. “Se ele cair ali vai dar um roxo do c*”, diz um dos banhistas. Logo em seguida, a moto aquática colide com o banco de areia e o homem é arremessado.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que duas viaturas foram ao local, sendo uma de resgate e outra de salvamento. A vítima estava consciente e orientada durante o atendimento. O homem foi levado para um hospital particular na Ilha do Leite, área central do Recife.