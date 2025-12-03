Arquivo Público de Pernambuco celebra 80 anos de preservação da memória do Brasil

Fundado em 1945, o Arquivo Público Estadual, reconhecido como patrimônio institucional da democracia, guarda documentos essenciais da história política, social, econômica e cultural de Pernambuco e do Brasil

Equipe do Arquivo Público lançou projeto A caravana da memória e da cultura. Foto: Nando Chiappetta/arquivo DP ()

Reconhecido como patrimônio institucional da democracia, o Arquivo Público de Pernambuco celebra, nesta quinta-feira (4), seus 80 anos de atuação como uma das principais instituições de preservação da memória e garantia do direito à informação do Brasil.

Fundado em 1945, o Arquivo Público Estadual guarda documentos essenciais da história política, social, econômica e cultural de Pernambuco. De acordo com a própria instituição, só esse ano foram registrados mais de mil atendimentos diretos a pesquisadores, estudantes e cidadãos.

Além disso, o Arquivo Público conseguiu ampliar os serviços de digitalização sob demanda e fortaleceu parcerias com instituições de ensino como Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

“O Arquivo Público de Pernambuco cumpre, hoje, um papel estratégico para o Estado e para a cidadania. Preservar documentos é, acima de tudo, garantir direitos, memória e democracia para as gerações presentes e futuras”, afirma o diretor do Arquivo Público de Pernambuco, o escritor Sidney Rocha.

Para celebrar as oito décadas de existência, uma programação especial está sendo cumprida ao longo desta quinta (4), reunindo pesquisadores, representantes de universidades, instituições culturais e órgãos públicos, na sede do Arquivo, localizada na Rua do Imperador Pedro II, Nº 371, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

A programação contou com a reunião do Conselho de Patrimônio de Pernambuco, mesas de debate, lançamento de livros, revista e site do arquivo, exposição de manuscritos e obras raras e exibição de documentários, exposição audiovisual.

Ações do Arquivo Público de Pernambuco em 2025

Entre as ações desenvolvidas pelo Arquivo Público de Pernambuco em 2025, está a cooperação internacional com o Museu Zeppelin, da Alemanha, que resultou no uso de documentos do acervo da antiga Dops em uma exposição sobre o nazismo e suas repercussões fora da Europa.

Segundo a direção do Arquivo, também foram firmados este ano convênios com municípios do interior pernambucano para digitalização de periódicos históricos, além da criação do Lamed-Apeje, laboratório voltado aos acervos da repressão e da memória da democracia.

A atuação em educação patrimonial também levou mais de vinte escolas ao Arquivo em 2025, onde foram promovidas oficinas, visitas técnicas e formações para professores.

Dentro da produção científica e editorial, o Arquivo lançou livros e revistas especializadas, consolidando-se também como casa editorial, polo de difusão do conhecimento histórico e referência nacional em preservação documental, transparência e direitos humanos.