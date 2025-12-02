Unicap concede título de Doutor Honoris Causa a José Paulo Cavalcanti Filho (Foto: Divulgação)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) concedeu, nesta terça-feira (2), o título de Doutor Honoris Causa ao jurista e escritor José Paulo Cavalcanti Filho. A cerimônia ocorreu na Biblioteca Central da instituição, com participação de autoridades acadêmicas, professores, estudantes e convidados.

A mesa oficial foi composta pelo reitor Padre Pedro Rubens, pela pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Valdenice José Raimundo, e pela jurista e escritora Margarida Cantarelli. Em seu discurso, o reitor relembrou a expulsão de José Paulo da Universidade durante a ditadura militar e afirmou que o gesto atual representava um pedido de desculpas institucional.

“Hoje, corrigimos uma injustiça histórica e reafirmamos nosso compromisso com a liberdade e a dignidade humana. Ditadura nunca mais!”, disse.

O discurso oficial em homenagem ao jurista, escrito por Margarida Cantarelli, destacou a trajetória acadêmica e profissional do homenageado. Ela mencionou episódios de sua juventude, o contexto político vivido na Unicap nos anos 1960 e sua atuação durante o período. A fala resgatou sua defesa da educação popular e lembrou sua influência como jurista, estudioso e escritor.

José Paulo Cavalcanti Filho é advogado, escritor e pesquisador da obra de Fernando Pessoa. Tem reconhecimento nacional e internacional pela produção literária e pela atuação jurídica. Em sua fala, ele fez referência bem-humorada ao texto lido na cerimônia e agradeceu à Unicap pela honraria. Também destacou a importância da formação crítica. “Nada é mais importante numa sociedade que formar cidadãos e cidadãs livres, que consigam compreender o mundo em que habitam, provando que não há nada mais urgente, revolucionário e transformador no Brasil do que educação popular”, afirmou.

A solenidade contou com a presença de representantes de diversos setores acadêmicos da Universidade, incluindo professores, coordenadores e o representante estudantil Caio Andrade. Durante o evento, Margarida Cantarelli e Maria Lecticia Monteiro, esposa do homenageado, receberam flores como forma de reconhecimento. A programação musical ficou por conta do grupo MPB Unicap, que executou canções populares e os hinos nacional e estadual.