o novo sistema busca ampliar as possibilidades de financiamento para famílias que desejam garantir, de forma antecipada e organizada, a formação acadêmica de seus filho

Unicap lança consórcio voltado para educação a partir do ensino fundamental (Divulgação/Unicap)

Um novo sistema de Planejamento Educacional que busca ampliar as possibilidades de financiamento para famílias que desejam garantir, de forma antecipada e organizada, a formação acadêmica de seus filhos foi lançado pela Universidade Católica de Pernambuco em parceria com o Ademicon Consórcios.

De acordo com a Unicap, o novo sistema funciona como um consórcio voltado exclusivamente para educação. A contratação pode ser feita desde o ensino fundamental, durante o ensino médio ou no início da graduação. Assim como nos consórcios tradicionais para carros ou imóveis, o participante pode ofertar lances ou ser contemplado por sorteio, acelerando o acesso ao crédito educacional.

Como funciona

Com taxa de administração de 0,11% ao mês (1,32% ao ano), o plano não cobra juros e permite parcelamento em até 220 meses.

A iniciativa também oferece seguro prestamista, que pode ser adquirido no momento da adesão ou após a contemplação, garantindo maior segurança às famílias.

O estande do Planejamento Educacional da Unicap funciona no térreo do Bloco G, e a loja da Ademicon está localizada no térreo do Bloco A. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

