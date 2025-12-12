"Lacração não vai resolver Centro do Recife", diz João Campos sobre críticas a concessões

Segundo o prefeito João Campos, as "pessoas querem fazer o debate da lacração" sobre o tema

O prefeito João Campos. (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), defendeu seus projetos de concessão e parcerias com setor privado durante entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco nesta sexta-feira (12). Segundo o prefeito, 80% da população concorda com medidas como o Distrito Guararapes, que concede parte do bairro de Santo Antônio, na área central, à iniciativa privada por 30 anos.

Segundo o prefeito, as pessoas críticas ao projeto "querem fazer o debate da lacração". "Se as pessoas acham que, com um discurso rápido de rede social e uma lacração vão resolver o Centro da cidade, não vão. Agora, eu fiz o dever de casa. Eu fui estudar", diz Campos.

Ele também argumenta que houve abertura de consulta pública. "A gente abriu consulta pública. Cadê as sugestões na consulta pública? A maior parte é 'sou contra a privatização'. Por que não dá uma alternativa?"

O gestor continua: "Se tiver uma alternativa melhor que viabilize as pessoas morarem no centro e deixar de ter um bocado de prédio abandonado, eu sou o primeiro a concordar".

A proposta inicial foi submetida a consulta pública entre 6 de outubro e 4 de novembro. No período, ocorreu uma audiência pública, em 29 de outubro.

"A gente priorizou o Minha Casa, Minha Vida, priorizou a reabilitação urbana do centro. A conta vai fechar de investir no centro da cidade", defende ele. "A gente vai fazer com que as pessoas voltem a morar no Centro".

Na análise do gestor, 80% da população deve concordar com o Distrito Guararapes. "Será que quem está me ouvindo prefere que eu me apegue a 10% que reclama de um lado e 10% que reclama do outro? Ou é melhor estar com 80% que quer ver as pessoas morando no Centro?"

"Crítica infundada"

"Você vai por um caminho e diz 'Vamos transformar os prédios abandonados em moradia. [Alegam que] quer vender o centro da cidade, quer privatizar'. Veja como essa crítica é infundada", acrescenta Campos.

"Dos 10 edifícios que podem passar por uma concessão no Centro da cidade, quantos são públicos? São imóveis privados, que a prefeitura vai comprar para dar um fim público. É um inverso do que é privatizar", ele avalia.

João Campos destaca que estão previstas mais de mil moradias na área central da cidade. "Contratamos os maiores escritórios de urbanistas, enfim, economistas do Brasil para modelar isso".

Ele ainda classifica o perfil das pessoas que vão morar na região como "gradiente diverso". "É de moradia de interesse social, faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, a faixa 2, 3, 4".

"[Vai] da moradia que é dada pelo Poder Público ao que é comprado para uma renda familiar de R$ 12 mil. E se as pessoas acham que levar Minha Casa, Minha Vida para o centro da cidade é privatizar, eu sinceramente acho que está errado o debate", complementa.

Concessões

Além do Distrito Guararapes, a Prefeitura do Recife tem sido questionada por projetos semelhantes com a iniciativa privada, como o contrato de adoção da Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife; projeto Orla Parque, de concessão de ativos entre Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem; e concessão dos parques da Jaqueira, Dona Lindu, Santana e Apipucos.