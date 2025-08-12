Prefeitura do Recife põe Rua do Bom Jesus para adoção de empresa privada

Segundo secretária, iniciativa é "positiva demais" e será "uma contribuição das empresas privadas para a cidade"

Rua do Bom Jesus, no Recife. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Gabinete do Centro do Recife (Recentro), da Prefeitura do Recife, deu o primeiro passo para entregar os cuidados com a Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, à iniciativa privada. Uma portaria do Diário Oficial do Recife do último sábado (9) criou uma comissão que visa selecionar instituições civis, com ou sem fins lucrativos, e pessoas jurídicas de direito privado interessadas em celebrar um Contrato de Adoção da Rua do Bom Jesus.

A rua é ponto turístico do Recife e foi eleita, em 2019, a 3ª mais bonita do mundo pela revista especializada Architectural Digest, dos Estados Unidos. Ela ficou atrás da Setenil de Las Bodegas, na Espanha, e da Washington Street, em Nova York.

Segundo a portaria da Prefeitura do Recife, a adoção busca a revitalização e conservação de todo o espaço público, incluindo a atualização dos mobiliários urbanos públicos e a reforma simplificada dos imóveis existentes, preservando as características históricas, culturais e paisagísticas do ambiente, sem recursos públicos envolvidos.

Ao Diario de Pernambuco, a secretária Ana Paula Vilaça, do Gabinete do Centro do Recife, informou que a comissão é preliminar e o projeto seguirá os moldes da adoção de praças. "Não tem nada a ver com privatização. Não é PPP [Parceria Público-Privada] ou o que ocorre com os parques", afirmou.

"O objetivo é facilitar a manutenção, fazer melhorias. Não tem por que ter receio. É uma coisa positiva demais, algo muito bom para a cidade”, acrescentou. "Com a instalação da comissão, vamos ver a viabilidade, o formato jurídico, para lançar o chamamento público, para que as empresas se candidatem, doando tinta, mão de obra. É uma fase de projeto e estudo".

Segundo a secretária, a empresa vencedora poderá explorar o espaço com a colocação de uma placa, sem instalação de estruturas como pórticos. "Vai ter uma plaquinha dizendo quem é o adotante, como tem escola e empresa que adota praça e coloca", explica."E é uma prestação de serviço público. É uma contribuição das empresas privadas para a cidade", comenta.

Em nota, a Prefeitura do Recife declarou que a comissão ficará responsável por acompanhar a estruturação do edital e estabelecer o diálogo entre o governo e diversos setores. “O certame será lançado em breve”, resume.

Considerada a mais antiga da cidade, a Rua do Bom Jesus tem esse nome por causa do arco de Bom Jesus, que existia como porta de entrada da cidade. Ali também está abrigada a estátua de Antônio Maria, cronista, locutor, produtor de rádio, caricaturista, compositor e repórter, com ampla atuação nacional e também eternizado por ser o pai de canções como o Frevo Nº 1 do Recife e ainda Valsa de uma Cidade.

É ainda na Rua do Bom Jesus que está situada a Sinagoga Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas, fundada no século 17. Aos domingos, a tradicional Feirinha do Bom Jesus é montada, com venda de artesanato e produtos diversos.

