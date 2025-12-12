João Campos promete entregar Ponte Giratória, no Centro do Recife, até o Natal deste ano

Em julho, a Prefeitura do Recife havia anunciado que a ponte só seria liberada em março de 2026

O prefeito João Campos. (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), prometeu, durante entrevista ao Diario de Pernambuco nesta sexta-feira (12), liberar a Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, que liga os bairros de São José e do Recife, até o Natal deste ano. O equipamento passa por intervenções desde o início de 2022, tendo sido fechado para uma obra de recuperação estrutural em 2023.

“A gente vai até o Natal inaugurar a Ponte Giratória. Eu vou antecipar. Quando a gente antecipa ninguém fala”, brincou o prefeito. A previsão anterior era de fazer a liberação em março de 2026.

“A gente tem que governar com responsabilidade. O caso da Ponte Giratória, se não fosse feito o que teve que ser feito, a ponte podia ter caído. Imagina um dia de Carnaval, com duas mil pessoas passando ali, tivesse um acidente, um desastre em uma ponte dessa”, diz o gestor.

As obras tinham prazo inicial de quatro meses para conclusão. Entretanto, foram identificados problemas estruturais graves. A obra teve o custo alterado de R$ 9,4 milhões para R$ 14,3 milhões.

“Tem que refazer todo o projeto porque identificamos um problema diferente do que se sabia. Tem que enfrentar o problema. É o caminho mais fácil? Não é. É agradável? Não é agradável, mas tem que enfrentar”, explica o prefeito.

A ponte

A Ponte Giratória tem uma extensão total de 195,25 m com cinco vãos, três deles centrais que medem 41,45 m, 43,35 m e 41,45 m, e vãos de 34m nas extremidades. É formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a sua extensão, possui transversinas e altura variável em cada apoio.

Transversalmente, a ponte tem uma largura total de 22 m, ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de 3 m no lado norte e 2 m no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de 4,0m e guarda rodas de 0,23 m em cada passeio.