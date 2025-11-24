Em celebração aos seus 200 anos, Diario de Pernambuco recebe homenagem na Câmara do Recife

Proposta pelo vereador Felipe Francismar (PSB), a solenidade marca mais um reconhecimento à histórica contribuição do Diario de Pernambuco à sociedade pernambucana e brasileira.

O Diario de Pernambuco também será homenageado na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 15 de dezembro. (Foto: Divulgação / Câmara do Recife)

Em celebração aos seus 200 anos, o Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação da América Latina, será homenageado, hoje, em uma sessão solene no plenário da Câmara Municipal do Recife, na área central da capital pernambucana. Proposta pelo vereador Felipe Francismar (PSB), a solenidade marca mais um reconhecimento à histórica contribuição do jornal para a sociedade pernambucana e brasileira.

“Ao longo de dois séculos, o Diario de Pernambuco registrou acontecimentos marcantes, deu voz à população, serviu de espaço para o debate público e contribuiu para a formação da opinião crítica e democrática. Sua trajetória está intimamente ligada ao desenvolvimento da Imprensa Nacional e à preservação da memória coletiva, sendo reconhecido não apenas como um veículo de comunicação, mas como um verdadeiro Patrimônio Histórico do nosso povo”, destacou o parlamentar em sua justificativa.

A sessão solene se junta a diversas homenagens recebidas pelo Diario de Pernambuco em novembro, mês que celebra o bicentenário do jornal, fundado no dia 7 de novembro de 1825. O jornal também será homenageado na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 15 de dezembro. A sessão solene, proposta pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), acontecerá no Plenário Ulysses Guimarães.

“O jornal Diario de Pernambuco nasce a cada amanhecer, mas carrega em si dois séculos de memória, compromisso e afeto por este Estado, pelo Brasil e pelo mundo, que acompanham sua trajetória como o jornal em circulação mais antigo do Hemisfério Sul e em língua portuguesa do planeta. Ao longo desse caminho, o Diario também se tornou parte da própria história que narra. Seu acervo jornalístico é reconhecido por lei federal, Patrimônio Cultural Material do Brasil”, ressaltou o presidente do Diario, Carlos Frederico Vital.

Solenidades

O bicentenário do Diario de Pernambuco vem sendo festejado desde o início do mês de novembro. No último dia 3, o Teatro de Santa Isabel, no Recife, foi palco da celebração, que reuniu autoridades, jornalistas e artistas que fazem parte da trajetória do periódico.

No dia 7 de dezembro, o jornal comemorou os 200 anos com um bolo na sede do Diario em Santo Amaro, na região central do Recife.

Além disso, houve a abertura da cápsula do tempo do jornal, lacrada nas comemorações do centenário do Diario em 1925, que revelaram uma série de fragmentos históricos guardados por um século no acervo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP).

No mesmo dia, fechando a programação especial do dia do bicentenário, houve o lançamento do livro “Diario de Pernambuco: 200 anos”. Escrito por Ennio Benning, com colaboração de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão, o livro combina memória, jornalismo e cultura em uma homenagem à história do veículo que acompanhou o desenvolvimento de Pernambuco e do país.

Além dos eventos comemorativos no dia do bicentenário, o Diario de Pernambuco foi homenageado, no último dia 10 de novembro, em sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Durante a homenagem, proposta pelo deputado estadual Sileno Guedes (PSB), o jornal recebeu uma placa comemorativa da Alepe em referência ao papel histórico e simbólico do Diario para a formação da identidade pernambucana e para a preservação da memória do Brasil.

Todos esses eventos comemorativos se juntam a outras homenagens recebidas pelo jornal por diversas instituições, como o Prêmio Pernambuco de Ouro da Academia Brasileira de Ciências Criminais; homenagem da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo (Abrajet); homenagem do Grupo de Amigos do Turismo (GAT), entre outras celebrações.

Memória e acervo

Fundado em 7 de novembro de 1825, o veículo evoluiu de uma simples folha de anúncios para um grupo de comunicação que atua em plataformas impressa e digital, reunindo acervos que refletem decisões políticas, transformações sociais e marcos culturais do Recife, de Pernambuco e do Brasil.

O Arquivo do Diario e o acervo digitalizado, preservados em bibliotecas e plataformas institucionais, são fontes primárias para pesquisadores que estudam política regional, cultura popular, economia e jornalismo no Nordeste.

Documentos históricos do periódico ajudam a mapear debates como a abolição e o desenvolvimento urbano do Recife. Essas coleções, que incluem edições do século XIX digitalizadas por bibliotecas nacionais e instituições parceiras, são elementos centrais para entender a história do Brasil e de Pernambuco desde 1825.