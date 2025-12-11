Morre quarta vítima de explosão de máquina de corte em Cachoeirinha, no Agreste

Vítimas são da mesma família e morreram após uma máquina sofrer um curto-circuito e explodir enquanto eles trabalhavam em uma cocheira para alimentar animais

Vítimas sofreram queimaduras graves (Foto: Reprodução)

A jovem Cecília Cândida, de 18 anos, morreu na noite de quarta-feira (10) no Hospital da Restauração (HR), no Recife, após uma semana internada em estado grave. Ela foi a quarta vítima fatal da explosão de uma máquina de corte ocorrida no dia 3 de dezembro, no município de Cachoeirinha, no Agreste. A unidade hospitalar confirmou a morte nesta quinta-feira (11).

Cecília havia sido transferida para o HR junto com três familiares que também ficaram feridos no acidente, sendo eles o pai, Jairo Anselmo, 55 anos; o irmão, André Calado, 22 anos; e o primo, José Rodrigues, 16 anos. De acordo com a equipe médica, José e Jairo morreram na terça-feira (9), enquanto André não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 4, um dia após a explosão.

O grupo trabalhava em uma cocheira quando o equipamento usado para triturar alimentos destinados ao gado sofreu um curto-circuito e explodiu. A máquina, utilizada para o corte de capim e milho, atingiu as vítimas, que sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus.

O Samu foi acionado e levou todos inicialmente ao Hospital Municipal Nair Alves Raimundo, em Cachoeirinha. Devido à gravidade dos ferimentos, os quatro foram transferidos posteriormente para o Hospital da Restauração.

A prefeitura de Cachoeirinha lamentou as mortes e divulgou uma nota nas redes sociais, afirmando que a tragédia abalou a cidade por envolver moradores conhecidos e membros da mesma família.