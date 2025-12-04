"Cuidava de umas galinhas, que era a diversão dela. Não fazia mal a ninguém", disse enteado da idosa decapitada em Lajedo

Idosa de 88 anos foi assassinada e decapitada na madrugada de quarta-feira (3) e sua cabeça encontrada em saco plástico na Zona Rural de Lajedo, no Agreste

Dona Maria Lins de Almeida, de 88 anos, morava só, vizinha a seu enteado, em Lajedo (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

O relato é do enteado da idosa Maria Lins de Almeida, de 88 anos, assassinada e decapitada na madrugada desta quarta-feira, no Distrito de Olho D’água, na Zona Rural de Lajedo, Agreste de Pernambuco.

José Laurindo contou que tinha 13 anos quando Dona Maria casou-se com o seu pai. “Depois que meu pai morreu, em 2002, eu fiquei tomando conta dela, porque os parentes já morreram quase todos”, revelou o enteado, em entrevista ao repórter policial Adielson Galvão, em seu perfil nas redes sociais.

Incrédulo com a brutalidade com que a madrasta foi assassinada, José Laurindo comentou também que o local onde a cabeça da idosa foi encontrada não fazia parte do trajeto da caminhada dela, cerca de dois quilômetros da residência.

“Ela caminhava só ao redor da comunidade, não ia para aquelas bandas não”, informou o enteado, que mora em uma rua próxima da casa de Dona Maria.

