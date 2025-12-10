Tragédia de Cachoeirinha: chega a três o número de mortes em família vítima da explosão de máquina

Explosão de máquina de corte aconteceu na semana passada, no Agreste, atingindo quatro pessoas de uma família; jovem de 18 anos segue internada em estado grave no HR

A vítima, de 22 anos, está internada no Hospital da Restauração. Foto: Reprodução/ Facebook ()

Chegou a três o número de pessoas mortas de uma mesma família, vítimas de uma explosão de máquina de corte no último dia 3 (quarta-feira), em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. A quarta pessoa, uma jovem de 18 anos, segue internada em estado grave no Hospital da Restauração.

Faleceram Jairo Ancelmo, de 55 anos, o seu filho, André Calado, de 22, e o seu sobrinho, José Rodrigues, de 16. Cecília Cândido, de 18, internada, também era filha de Jairo. Todos sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus com a explosão.

Em nota oficial, o Hospital da Restauração confirmou os óbitos e o estado de saúde atual da jovem:

Nota HR

“Dos quatro pacientes que deram entrada, três pacientes (16, 22 e 55 anos) morreram - dois deles nesta terça-feira (9/12) e outro na última quinta-feira (4/12). Uma mulher de 18 anos segue internada no HR, em estado grave, sob acompanhamento de equipe multidisciplinar.”

Como aconteceu

Na quarta-feira da semana passada (3), as quatro vítimas estavam trabalhando na cocheira da fazenda da família, alimentando os animais. Um curto-circuito atingiu a máquina de corte, responsável por triturar e moer os alimentos, e houve a explosão.

Devido à gravidade das queimaduras de segundo e terceiro graus, que causam lesões profundas por todas as camadas de pele, podendo atingir até os músculos, os quatro foram trazidos do Agreste para o Hospital da Restauração.

André Calado faleceu no dia seguinte ao acidente. Seu pai e primo, Jairo e José, respectivamente, morreram nesta terça-feira (9).

"Esses fatos entristecem a todos nós porque envolvem filhos de Cachoeirinha. Geram consternação porque nenhuma família está preparada para perdas tão duras e tão próximas", diz a nota oficial da Prefeitura de Cachoeirinha publicada na terça.

