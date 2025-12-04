Explosão de caldeira deixa quatro pessoas de uma família com queimaduras graves em Cachoeirinha, no Agreste

O caso mais grave é de uma jovem, de 18 anos, identificada por Cecília. As quatro vítimas de Cachoeirinha estão internadas no Hospital da Restauração

Recife, PE, 21/07/2025 - HR CRIANÇA BALEADA - Imagens do HR e dos familiares da criança baleada. (Rafael Vieira)

A explosão de uma caldeira deixou quatro pessoas de uma família com queimaduras graves, nesta quarta-feira (3), no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco.

As vítimas atingidas pelo óleo quente foram o pai, identificado como Jairo, de 55 anos, dois filhos e um sobrinho. De acordo com informações extraoficiais, o caso mais grave é o de Cecília, de 18 anos.

Os quatro tiveram queimaduras de 3º grau, que causas lesões profundas por todas as camadas de pele, podendo atingir até os músculos.

Eles foram encaminhados para o Hospital da Restauração, no Recife.

Em nota, o HR informa que “os pacientes, que têm idades entre 16 e 55 anos, tiveram queimaduras de 3º grau pelo corpo e seguem internados sob acompanhamento de equipe multidisciplinar.”