Show de Raphaela Santos termina com confusão e uso de força policial no Recife

Duas mulheres foram detidas pela Polícia Militar e precisaram ser levadas para uma UPA devido aos ferimentos das agressões

Show de Raphaela Santos acaba com confusão envolvendo PMs e fãs (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O encerramento do show da cantora Raphaela Santos, na Praça da Convenção, em Beberibe, Zona Norte do Recife, terminou em confusão e com registros de força por parte de policiais militares nesta quinta-feira (11). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram agentes detendo uma mulher e agredindo outra com cassetetes e spray de pimenta.

Segundo relatos iniciais, duas mulheres teriam iniciado uma briga logo após o fim da apresentação. Policiais se aproximaram para intervir e uma delas foi algemada e levada para a viatura. A outra aparece nos vídeos tocando no braço de um dos agentes, que reage empurrando-a com força.

As imagens mostram que, após o empurrão, três policiais avançam contra a mulher utilizando cassetetes. Ela tenta se defender com tapas, mas é rapidamente cercada por pelo menos cinco militares, que continuam as agressões. No desfecho da abordagem, ela recebe spray de pimenta diretamente no rosto antes de ser conduzida a uma viatura.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) afirmou que as mulheres estariam utilizando entorpecentes no local e que teriam resistido à intervenção. Ainda segundo a corporação, as três envolvidas foram levadas à UPA da Campina do Barreto, mas recusaram atendimento médico. Depois disso, todas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde o caso segue em apuração.

Confira a nota da PMPE na íntegra:

Nesta quinta-feira (11), após a apresentação da cantora Raphaela Santos na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, o efetivo policial identificou duas suspeitas fazendo uso de entorpecentes no local. Durante a abordagem, ambas resistiram à ação policial. Em seguida, enquanto eram conduzidas até a viatura, uma terceira mulher passou a desferir socos e chutes contra o efetivo. Diante da situação, as três envolvidas foram encaminhadas à UPA da Campina do Barreto, porém recusaram atendimento médico. Posteriormente, todas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde está em andamento.