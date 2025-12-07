Homem de 23 anos é morto a tiros na Estrada da Mumbeca, no Recife

Vítima foi encontrada com perfurações de arma de fogo; autoria e motivações ainda são desconhecidas

Um homem de 23 anos, identificado como Clebson de França dos Santos, foi encontrado morto com perfurações de tiros de arma de fogo na Estrada da Mumbeca, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, na noite do último sábado (6).

O corpo foi removido pelo IML, e a Polícia Civil investiga o caso. A autoria do crime e as motivações ainda são desconhecidas.

Leia a íntegra da nota da Polícia Civil

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, no dia 06/12, um homicídio consumado. A vítima, um homem de 23 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, na Estrada da Mumbeca, no bairro Guabiraba, no Recife. As diligências seguem até o esclarecimento do crime”

