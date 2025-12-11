As mudanças da CTM, atendem intervenções realizadas pela CTTU e reorganizam trajetos, entradas e pontos de parada de diversas linhas regulares e bacurau

Confira as mudanças de acesso e circulação de ônibus no Cais de Santa Rita a partir desta sexta (12) (Foto: Arquivo/DP)

A partir das 9h desta sexta-feira (12), o Terminal Cais de Santa Rita sofrerá mudanças propostas pela Autarquia de Trânsito Transportes Urbanos do Recife (CTTU)

As mudanças, implementadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), atendem intervenções realizadas pela CTTU e reorganizam trajetos, entradas e pontos de parada de diversas linhas regulares e bacurau.

O principal ajuste ocorre na via localizada atrás do Recife Expo Center, que terá o sentido invertido e uso exclusivo para ônibus e para operações de carga e descarga. Linhas que chegam pela Avenida Sul e pelo Cais José Estelita passaram a utilizar esse novo acesso.

Linhas que passam a usar o novo acesso atrás do Recife Expo Center

•013 – Jardim Beira Rio

•014 – Brasília (C. da Boa Vista)

•018 – Brasília Teimosa

•031 – Shopping Center

•061 – Piedade

•062 – Jardim Piedade

•071 – Candeias

•121 – Vila da Sudene

•168 – TI Tancredo Neves

•185 – TI Cabo

•195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional)

•200 – TI Jaboatão (Parador)

•211 – Vila Tamandaré

•212 – Jardim São Paulo

•221 – Vila Cardeal e Silva

•222 – Jardim Uchôa

•229 – Marcos Freire (Opcional)

•232 – Cavaleiro

•242 – Pacheco (Floresta)

•243 – Vila Dois Carneiros

•524 – Sítio dos Pintos

•532 – Dois Irmãos/Casa Amarela

•623 – Vasco da Gama (João de Barros)

•624 – Brejo (C. da Boa Vista)

•632 – Alto do Refúgio

•644 – Largo do Maracanã

•742 – Linha do Tiro

•1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

•1992 – Pau Amarelo

•4123 – Três Carneiros Baixo

•4133 – Três Carneiros

•4137 – UR-11

De acordo com a CTM, com a desativação de pontos internos, algumas linhas circulares deixam de entrar no terminal. São elas:

•101 – Circular TI Recife/TI J. Bezerra

•107 – Circular TI Recife/Cabugá (Ida)

•116 – Circular TI Recife/Príncipe

•117 – Circular TI Recife/PCR (Cabugá)

Elas passam a operar pelas avenidas Martins de Barros e Cais de Santa Rita, utilizando as paradas externas 180023 e 180269.

Ainda de acordo com a CTM, as linhas que passam a acessar o terminal pela Av. Martins de Barros, são:

•044 – Massangana

•107 – Circular TI Recife/Cabugá (Volta)

•611 – Alto José do Pinho

•612 – Morro da Conceição

•621 – Alto Treze de Maio

•622 – Vasco da Gama

•631 – Nova Descoberta

•642 – Guabiraba

•717 – José Amarino dos Reis (viagens selecionadas)

A linha 191 – Recife/Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó), também terá ajuste e passa a usar a parada 180936.

Paradas reativadas na Plataforma B

Parada 180039

•611 – Alto José do Pinho

•612 – Morro da Conceição

•622 – Vasco da Gama

•717 – José Amarino dos Reis (parcial)

Parada 180040

•621 – Alto Treze de Maio

•631 – Nova Descoberta

•642 – Guabiraba

Mudanças na Plataforma A

Segundo as informações, serão desativadas as paradas 180931, 180932, 180938 e 180942.

Outras serão redistribuídas entre 180933, 180934, 180935, 180936, 180937 e 180944.

Já as linhas: 191 – Recife/Porto de Galinhas (N. Sra. do Ó) e 195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional), passaram a utilizar a parada 180936.

Linhas Bacurau – novo acesso e redistribuição interna

Pista da direita – operadas por Borborema, Metropolitana e São Judas:

•036 – Aeroporto

•038 – Residencial Boa Viagem

•063 – Jardim Piedade

•073 – Candeias

•154 – Jordão

•170 – Muribeca dos Guararapes

•172 – Marcos Freire

•184 – Cabo

•233 – Cavaleiro

•254 – Jaboatão

•258 – Moreno

•322 – Jardim São Paulo

•333 – Totó

•352 – Curado II

•362 – Curado IV

Pista da esquerda – operadas por Conorte, Mobibrasil, Caxangá, Globo e Consórcio Recife:

•131 – UR-02

•145 – Alto Dois Carneiros

•146 – UR-11

•515 – Nova Descoberta

•523 – Dois Irmãos

•533 – Casa Amarela

•613 – Morro da Conceição

•626 – Brejo

•643 – Córrego do Jenipapo

•715 – Alto Santa Terezinha

•744 – Dois Unidos

•745 – Alto José Bonifácio

•827 – Jardim Brasil

•846 – Águas Compridas

•1927 – Ouro Preto

•1928 – Maranguape II

•1936 – Mirueira

•1956 – Igarassu

•1957 – Caetés I

•1975 – Amparo

•1985 – Rio Doce

•1995 – Pau Amarelo

•2427 – Monsenhor Fabrício

•2457 – São Lourenço

•2462 – Loteamento Santos Cosme e Damião

