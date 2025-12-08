Recife se veste de azul e branco para celebrar a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição

A 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição será a primeira Festa do Morro após a reabertura do Santuário e da entrega da nova imagem da Imaculada Conceição, que foram danificados com desabamento do teto do local em 2024

A estimativa da organização é que a Festa de Nossa Senhora do Morro 2025 reúna 2,5 milhões de pessoas nos 11 dias de festividades (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O azul e branco do manto da Imaculada Conceição se realça ainda mais nesta segunda-feira (8), data em que o Recife celebra a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco.

O Dia de Nossa Senhora da Conceição deve reunir, segundo a expectativa da organização da festividade, 500 mil devotos que irão subir o Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana, para agradecer, pagar promessas e pedir graças à Imaculada Conceição.

A edição deste ano, que tem como tema “Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança”, será a primeira Festa do Morro após a reabertura do Santuário, danificado com desabamento do teto em 2024 que deixou dois mortos e 21 feridos. Além disso, essa 121ª festa marca a primeira festividade com a nova imagem da Santa, monumento que abençoa o Morro da Conceição há 121 anos.

Ao longo deste dia 8 de dezembro, os fiéis terão missas a cada hora no Morro da Conceição, até às 15h, horário em que inicia a procissão com a imagem da santa, que saíra tradicionalmente da Prefeitura do Recife, levando um quantitativo de 300 mil fiéis, segundo expectativa da organização.

A Celebração Solene de Encerramento da 121ª Festa de Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro irá acontecer às 19h, no palco montado em frente ao Santuário. A solenidade será presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

A Festa do Morro, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco e do Recife, é celebrada na capital pernambucana desde 8 de dezembro de 1904, data que marcou a comemoração do cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição, instituído pelo Papa Pio IX, em 1854.

A criação da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Morro, feita pelo então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara, aconteceu em 1974. Em 2015, Dom Fernando Saburido elevou a igreja matriz à condição de Santuário Arquidiocesano.

Horário das missas

Palco montado na Praça da Conceição, em frente ao Santuário

0h / 2h / 4h (Missa da Barra do Dia com celebração do Pe. João Paulo CSSR) / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santuário

1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h

Celebração Solene de Encerramento da 121ª Festa de Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro

19h - Missa de Encerramento (Será presidida pelo pelo Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson).

Procissão

Concentração: 14h - Sede da Prefeitura do Recife - Cais do Apolo



Saída: 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel

Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição

Chegada:19h - Solene Celebração de Encerramento da 121ª Festa de Festa

de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Para os fiéis que irão esperar a procissão da Santa no Morro da Conceição, haverá, às 16h, um show religioso na Praça do Morro com o Pe. Damião Silva.

Mudança de trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) manterá, até o fim da Festa de Nossa Senhora da Conceição, o esquema especial de circulação na Zona Norte. As interdições, que se tornaram contínuas desde a quinta (4), só serão liberadas à 1h da terça-feira (9), após o encerramento das celebrações.

De acordo com a CTTU, apenas veículos de moradores, identificados por comprovante de residência, têm autorização para acessar o entorno do Morro da Conceição.

A Procissão de Encerramento contará com apoio de 25 batedores e terá bloqueios itinerantes ao longo do percurso, que se inicia na Avenida Cais do Apolo, nas imediações da sede da Prefeitura, com passagem pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte até o Santuário.

A CTTU recomenda que o público utilize transporte coletivo, táxi ou aplicativos e chegue com antecedência, devido ao grande fluxo esperado e às restrições de estacionamento. A autarquia também reforça a necessidade de atenção à sinalização e respeito à travessia de pedestres para evitar sinistros de trânsito.

Alterações no transporte público

O Terminal Integrado da Macaxeira permanecerá aberto 24 horas, durante a madrugada do dia 7 para o dia 8 de dezembro de 2025, oferecendo viagens extras em diversas linhas que atendem a região.

As linhas 612 – M DA CONCEIÇÃO (C CABUGA) e a 613 – M DA CONCEIÇÃO (BACURAU), irão mudar seus terminais para o Largo Dom Luiz, durante a festa.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a ação tem o objetivo de facilitar o acesso ao evento religioso e garantir o retorno seguro dos fiéis ao fim da programação. Ao todo, haverá reforço de 45 linhas, com aumento de 174 ônibus e 1.349 viagens.

Linhas e horários especiais

Empresa Metropolitana (EME)

202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea)

Saídas do TI Macaxeira: 03h30 e 04h00

207 – TI Barro/TI Macaxeira (BR-101)

Saídas do TI Macaxeira: 00h01, 00h30, 01h00, 01h30, 02h00, 02h30, 03h00, 03h30 e 04h00

Mobibrasil Expresso (MOB)

2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira

Saídas do TI Macaxeira: 00h00, 00h40, 01h20, 02h00, 02h40, 03h20, 04h00 e 04h40

Consórcio Conorte (CNO)

1906 – TI Pelópidas/TI Macaxeira

Saídas do TI Macaxeira: 01h00, 02h00, 03h00 e 04h00

Retorno até a BR-101, na altura da Rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima.

1902 – TI Macaxeira/Mirueira

Saídas do TI Macaxeira: 00h10, 01h20, 02h30, 03h40 e 04h20

1948 – TI Macaxeira/Arthur Lundgren II

Saídas do TI Macaxeira: 00h30, 02h00 e 04h00

Consórcio Recife de Transporte (CSR) e Transportadora Globo (GLO)

645 – TI Macaxeira (Av. Norte)

Saídas para o Centro do Recife:

CSR: 01h00, 02h00 e 03h00

GLO: 01h30, 02h30 e 03h30

Ajuste de funcionamento

O Consórcio Grande Recife também ajustou o funcionamento de 14 linhas de ônibus durante o período da festa. Essas mudanças seguirão até o último dia de programação.

A parada nº 110044, localizada em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, na Avenida Norte, antes do Largo Dom Luís, terá atendimento exclusivo das linhas:

641 - TI Macaxeira/Encruzilhada

645 - TI Macaxeira (Av. Norte)

Uma parada provisória foi instalada em frente ao imóvel nº 5.924, após o Largo Dom Luís. O ponto atenderá as seguintes linhas:

330 - Casa Amarela/CDU (Av. Caxangá)

517 - Córrego do Inácio

612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

621 - Alto Treze de Maio (Príncipe)

622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) - a partir de 5/12/2025

623 – Vasco da Gama (João de Barros)

624 - Brejo (Conde da Boa Vista)

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

632 - Alto do Refúgio (Cabugá)

642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo)