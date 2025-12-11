Ameaçada pelo ex-marido, mulher foge de Caruaru, mas é encontrada e morta em Alagoas

Maria Graciele dos Santos dormia ao lado dos dois filhos no momento do crime, em Coruripe

Maria Graciele foi morta em Coruripe (Reprodução/redes sociais)

Uma mulher de 25 anos que havia deixado o município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para não ser morta pelo ex-marido foi assassinada dentro da casa onde morava no povoado de Pindorama, na cidade de Coruripe, em Alagoas, na madrugada desta terça-feira (9). Maria Graciele dos Santos dormia ao lado dos dois filhos pequenos quando o ex-companheiro entrou no imóvel, efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Familiares relataram que Graciele havia deixado Caruaru há cerca de 20 dias, buscando fugir de ameaças e agressões do ex-marido. A perícia constatou que ela foi atingida por tiros na região do pescoço e morreu antes da chegada do socorro. As crianças não ficaram feridas.

Segundo o delegado James Bernard Aita Silveira, da Unidade de Atendimento ao Local de Crime II, a Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e apura a participação de um segundo homem que estaria no carro usado durante a ação.

Familiares informaram que Graciele relatava medo constante e chegou a pedir que cuidassem dos filhos caso algo lhe acontecesse. Ela não registrou boletim de ocorrência por receio de represálias.

O suspeito fugiu após o crime e ainda não foi localizado. A investigação segue com a Delegacia de Homicídios da 7ª Região de Penedo, sob responsabilidade do delegado Maurício Cruz.