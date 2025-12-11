O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (11), na PE-60, entre os municípios de Barreiros e São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Três pessoas morrem em colisão frontal de veículos na PE-60, na Zona da Mata Sul de Pernambuco (Reprodução)

Uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão deixou três pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (11), na PE-60, entre os municípios de Barreiros e São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Testemunhas informaram que o Sedan prata, de placa de Maragogi (AL), tentava realizar uma ultrapassagem quando atingiu de frente um caminhão-baú. Após o impacto, o carro foi parar no acostamento da faixa contrária.

Segundo informações repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma das vítimas morreu presa às ferragens e precisou ser retirada pela corporação. As outras duas pessoas morreram durante o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu).

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

