Trânsito do Recife Antigo sofrerá mudanças nesta sexta (12) para receber evento musical

Confira como fica o trânsito no Recife Antigo, que terá vias bloqueadas a partir das 15h da sexta

PCR divulgou esquema de trânsito com alternativas para as vias bloqueadas (DIVULGAÇÃO/PCR)

O trânsito do Recife Antigo sofrerá alteração a partir desta sexta-feira (12) devido à realização do Festival Pernambuco Meu País, que acontece na área externa do Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife Antigo, até o domingo (14).

Nesta quinta-feira, a Prefeitura do Recife anunciou um esquema de trânsito e serviços para os três dias do evento musical que provocará a interdição de diversas vias no bairro. Os bloqueios de vias começarão sempre às 15h dos três dias, com liberação após o encerramento da programação.

A Avenida Alfredo Lisboa será fechada do Marco Zero até o final da Avenida Militar, incluindo os acessos pelas vias perpendiculares, como Marquês de Olinda, Barbosa Lima Sobrinho, Vital de Oliveira, Travessa Tiradentes e Rua do Observatório.

Haverá bloqueios também na Rua Marquês de Olinda, logo na descida da Ponte Maurício de Nassau. “Vale destacar que as três pontes atualmente liberadas para o trânsito no Bairro do Recife estarão funcionando normalmente”, explica o chefe do COP, Anderson Soares.

Como em qualquer evento deste tipo, o gestor recomenda que as pessoas priorizem o acesso por transporte público, táxi e aplicativos.

“A Praça Tiradentes será o ponto de embarque e desembarque para os veículos de app e táxi, que entrarão no bairro pela Ponte do Limoeiro e sairão pela Ponte Buarque de Macedo. Alertamos que carros estacionados irregularmente serão rebocados”, ressalta Anderson.

Segundo o esquema da PCR, equipes da Emlurb farão a limpeza das áreas públicas e fiscais da Secon ficarão responsáveis pela organização do comércio informal no entorno do evento, enquanto a GCMR cuidará da proteção do patrimônio público.