"Essa criminosa ainda se mantém solta e cometendo crimes", diz Mirtes sobre condenação de Sari Gaspar

Mirtes Renata repostou a notícia do Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (10), criticando a ex-patroa Sari Corte Real

Mirtes Renata e Sari Corte Real. ( Crysli Viana/DP Foto e Reprodução/Instagram.)

Mirtes Renata criticou a ex-patroa, ré pela morte do menino Miguel, Sari Corte Real, na noite desta quarta-feira (10), em seu perfil oficial no Instagram. A estudante de direito compartilhou uma notícia sobre Sari, que foi condenada em processo sobre aluguel de apartamentos.

A ex-primeira-dama de Tamandaré, município da Mata Sul, foi condenada a devolver R$ 10 mil aos inquilinos do imóvel que havia alugado, o mesmo em que a empresária morava quando Miguel Otávio caiu do nono andar, quando estava sob seus cuidados.

Apesar de Sari ter sido autora da ação contra os locatários do apartamento, a juíza considerou que ela agiu por litigância de má-fé, com objetivo de induzi-los ao erro para obter vantagem indevida.

"Essa notícia só mostra que essa criminosa quebrou um dos critérios da fiança e ainda se mantém solta e cometendo crimes", escreveu a estudante de direito no post. Mirtes ainda reiterou seu pedido à Justiça: "Eu quero justiça pelo meu filho, Miguel Otávio", finalizou.







Relembre o caso

Em junho de 2020, Mirtes Renata estava passeando com o cachorro de Sari Corte Real, sua ex-patroa. Ela deixou seu filho, Miguel Otávio, aos cuidados da ex-primeira-dama de Tamandaré. Sari deixou a criança andar sozinha no elevador do edifício, o que resultou na queda fatal do nono andar do prédio.