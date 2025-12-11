Sport e Santa Cruz estão entre os clubes mais valiosos do Brasil; veja ranking

Rivais pernambucanos no ranking: Sport e Santa Cruz entre os 30 mais valiosos do país

Torcida do Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Sport e o Santa Cruz estão entre os clubes mais valiosos do Brasil em 2025, segundo levantamento da Sports Value. No entanto, o Náutico, terceiro integrante do Trio de Ferro, não consta na lista atualizada.

é o representante mais bem colocado de Pernambuco, ocupando a 18ª posição, com um valor estimado em. O Leão da Ilha supera o arquirrival, que aparece na 29ª posição, com, pouco mais de um terço do valor do Sport.

No topo do ranking, o Flamengo lidera com R$ 5,096 bilhões, seguido pelo Palmeiras (R$ 4,395 bi), Corinthians (R$ 3,971 bi), Atlético-MG (R$ 3,373 bi) e São Paulo (R$ 3,244 bi).

O cálculo do valor de mercado considera três componentes principais: valor do elenco, ativos físicos (como estádio e centro de treinamento) e força da marca. Além disso, a Sports Value aplica ajustes levando em conta a saúde financeira do clube, nível de endividamento, qualidade da gestão, potencial de crescimento e, no caso das SAFs, os aportes dos investidores. Esses fatores podem tanto aumentar quanto reduzir o valor final das equipes.

Entre outros clubes nordestinos, o Bahia aparece em 12º lugar com R$ 1,783 bi, o Vitória em 16º com R$ 826 milhões, e o Fortaleza em 17º com R$ 789 milhões, mesma marca do Sport.

Ranking de clubes mais valiosos do Brasil em 2025

1 - Flamengo – R$ 5.096 bi

2 - Palmeiras – R$ 4.395 bi

3 - Corinthians – R$ 3.971 bi

4 - Atlético – R$ 3.373 bi

5- São Paulo – R$ 3.244 bi

6 - Botafogo – R$ 3.047 bi

7 - Cruzeiro – R$ 2.831 bi

8 - Internacional – R$ 2.590 bi

9 - Athletico-PR – R$ 2.100 bi

10 - Fluminense – R$ 2.085 bi

11 - Grêmio – R$ 1.813 bi

12 - Bahia – R$ 1.783 bi

13 - RB Bragantino – R$ 1.710 bi

14 - Vasco da Gama – R$ 1.523 bi

15 - Santos – R$ 1.357 bi

16 - Vitória – R$ 826 milhões

17 - Fortaleza – R$ 789 milhões

18 - Sport – R$ 789 milhões

19 - Atlético-GO – R$ 433 milhões

20 - Juventude – R$ 431 milhões

21 - América – R$ 413 milhões

22 - Ceará – R$ 410 milhões

23 - Cuiabá – R$ 364 milhões

24 - Coritiba – R$ 362 milhões

25 - Criciúma – R$ 302 milhões

26 - Remo – R$ 302 milhões

27 - Guarani – R$ 278 milhões

28 - Goiás – R$ 260 milhões

29 - Santa Cruz – R$ 240 milhões

30 - Ponte Preta – R$ 216 milhões

