Vídeo flagra momento em que carro em alta velocidade atinge trabalhador em Boa Viagem

O montador Alex Nunes Viana Bezerra teve a perna decepada com a força do impacto e morreu no local

Acidente em Boa Viagem matou montador (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo de câmera de segurança que circula em redes sociais mostra o acidente que matou o montador Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos, durante a montagem de uma feira cultural em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

As imagens mostram um carro surgindo em alta velocidade por uma via interditada e seguindo em direção à estrutura onde Alex trabalhava. Em poucos segundos, o automóvel atinge o local e segue desgovernado pela avenida.

A gravação registrou o horário do impacto e o trajeto do veículo. Segundo a perícia, o motorista Gabriel Graciliano Guerra Barretto de Queiroz, de 19 anos, conduzia o carro acima de 170 km/h. A via estava bloqueada e sinalizada devido à montagem da feira.

O vídeo foi um dos primeiros materiais entregues aos investigadores ainda na noite de 29 de novembro, quando o jovem foi detido em flagrante e levado à Delegacia de Boa Viagem. No dia do acidente ele foi autuado por homicídio culposo.

Com o avanço das análises e a avaliação das imagens, a delegada Eliane Caldas Lira reclassificou o caso como homicídio doloso, entendendo que o motorista assumiu o risco de provocar o resultado. O inquérito foi concluído menos de duas semanas após o atropelamento.

Alex era montador alpinista e atuava na instalação de estruturas suspensas. Ele fazia hora extra naquele dia, segundo familiares. O impacto registrado pelas câmeras mostra que não houve tempo para reação.

Após audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, e o motorista foi encaminhado ao Cotel, em Abreu e Lima. O inquérito agora está com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que avaliará se apresenta denúncia à Justiça.