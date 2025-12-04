Mulher morre após ser atropelada por ônibus na BR-104, em Caruaru

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), no quilometro 64 da BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru (Foto: Arquivo DP)

Uma mulher morreu na manhã desta quinta-feira (4) após ser atropelada por um ônibus no km 64 da BR-104, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu nas proximidades da unidade da Ciretran.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava a rodovia quando foi atingida pelo veículo.

Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do ônibus permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

O corpo da mulher será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.