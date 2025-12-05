° / °
Vida Urbana
ACIDENTE

Ônibus tomba e deixa trabalhadores rurais feridos em Petrolina

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (5) no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/12/2025 às 16:46

Seguir no Google News Seguir

Ônibus tomba e deixa feridos em Petrolina/Foto: Reprodução

Ônibus tomba e deixa feridos em Petrolina (Foto: Reprodução)

Um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa de uva tombou e deixou feridos na tarde desta sexta-feira (5) na ponte do N-6, no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina, no Sertão.

 Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os passageiros deixando o veículo andando e o motorista acompanhando a retirada das vítimas. Não há informações sobre mortos até o momento.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. 

ônibus , petrolina , trabalhadores
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X