Ônibus tomba e deixa trabalhadores rurais feridos em Petrolina
Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (5) no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho
Publicado: 05/12/2025 às 16:46
Ônibus tomba e deixa feridos em Petrolina (Foto: Reprodução)
Um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa de uva tombou e deixou feridos na tarde desta sexta-feira (5) na ponte do N-6, no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina, no Sertão.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os passageiros deixando o veículo andando e o motorista acompanhando a retirada das vítimas. Não há informações sobre mortos até o momento.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.